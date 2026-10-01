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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 1 Ekim hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 1 Ekim hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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1 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, işe ve okula gitmek için yola çıkan sürücülerin takip ettiği konular arasında yer alıyor. Sabah ve akşam saatlerinde artan araç hareketliliğiyle birlikte D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprü geçişleri ve bağlantı yollarındaki trafik akışı merak ediliyor. İstanbul'un farklı noktalarında ulaşımın hangi güzergâhlarda yavaşladığı ve sürücülerin hangi yolları kullanabileceği araştırılıyor.

İstanbul'da D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarındaki trafik durumu sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ana arterlerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle “ İstanbul'da trafik ne durumda?”, “Hangi yollarda trafik yoğun?” ve “ İstanbul trafiği saat kaçta yoğunlaşıyor?” soruları gündeme geliyor.

1 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

1 Ekim Perşembe günü İstanbul'da trafik yoğunluğunun özellikle sabah ve akşam saatlerinde artması bekleniyor. İşe, okula ve günlük işlerine gitmek üzere yola çıkan sürücülerin oluşturduğu araç hareketliliği, ana ulaşım güzergâhlarında trafik akışının yavaşlamasına neden olabiliyor. Sürücüler, yolculuk öncesinde güncel trafik durumunu kontrol ederek güzergâhlarını yoğunluk seviyesine göre belirliyor.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevresindeki ulaşım güzergâhları trafik yoğunluğu açısından takip ediliyor. Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ümraniye ve köprü bağlantılarındaki araç hareketliliği ulaşım sürelerini etkileyebiliyor. D-100 güzergâhı ile köprü geçişlerinde özellikle işe ve okula gidiş-dönüş saatlerinde trafik akışında yavaşlamalar görülebiliyor.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu başta olmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantıları İstanbul'daki trafik durumunun takip edildiği başlıca güzergâhlar arasında bulunuyor. Basın Ekspres Caddesi, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu, Barbaros Bulvarı ve Şile Otoyolu'nda da gün içerisinde araç yoğunluğu oluşabiliyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik haritasını incelemesi, ulaşım süresini planlamasına ve alternatif güzergâhları değerlendirmesine yardımcı olabilir.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genel olarak sabah işe ve okula gidiş saatleri ile akşam iş çıkışında belirginleşiyor. 1 Ekim Perşembe günü de özellikle sabah saatlerinde Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ana arterler, D-100 ve köprü bağlantılarında araç hareketliliğinin artması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise iş çıkışı nedeniyle dönüş güzergâhlarında yoğunluk yaşanabiliyor. Gün içerisinde merkezi bölgeler, bağlantı yolları ve ana arterlerdeki trafik akışı değişkenlik gösterebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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