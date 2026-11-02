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İstanbul'da okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi? 3 Kasım Salı okul var mı, İSTANBYL VALİLİĞİ - SON DAKİKA!

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İstanbul'da okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi? 3 Kasım Salı okul var mı, İSTANBYL VALİLİĞİ - SON DAKİKA!
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İstanbul'da yarın için yağmur beklentisi, öğrenci ve velileri okulların tatil olup olmayacağı sorusuna yöneltti. Kasım ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ve yağış ihtimalinin artmasıyla birlikte İstanbul'da yaşayan aileler, 3 Kasım Salı günü okulların açık olup olmayacağını araştırıyor.

İstanbul Valiliği'nden yarın için okulları tatil eden bir karar açıklanmadı. Bu nedenle 3 Kasım 2026 Salı günü İstanbul genelinde eğitim-öğretimin normal programla devam etmesi bekleniyor. İşte İstanbul'da yarın okulların durumu, hava durumu ve ara tatil tarihine dair merak edilenler.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da okullar için açıklanmış herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. İstanbul Valiliği'nden 3 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime ara verildiğine dair bir duyuru yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takviminde de bu tarihte planlanmış bir tatil yer almıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

3 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'da okullar açık olacak. Öğrenciler, mevcut duruma göre derslerine normal programda devam edecek. Olumsuz hava koşulları ya da farklı bir nedenle yeni bir karar alınması halinde, açıklamanın İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor. Tahminlere göre 3 Kasım Salı günü yağış ihtimali yüzde 75 seviyesinde. Hava sıcaklığının en yüksek 19, en düşük 15 derece civarında olması öngörülüyor. Çarşamba günü de yağışlı havanın sürmesi ve sıcaklıkların 15 dereceye gerilemesi bekleniyor. Sabah saatlerinde okula gidecek öğrencilerin yanlarına şemsiye almaları ve yağmura karşı tedbirli olmaları önerilir.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Antalya'da ise COP31 İklim Zirvesi nedeniyle 11 ve 12 Kasım tarihlerinde 7 ilçede uzaktan eğitime geçilmesi için hazırlık yapıldığı açıklandı. Uygulamanın Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Serik ve Manavgat ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunun dışında 3 Kasım Salı günü için herhangi bir ilde okulları tatil eden bir karar bulunmuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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