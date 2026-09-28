İstanbul'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! 28 Eylül Pazartesi bugün İstanbul'da okul var mı, yok mu?

Eğitim öğretim döneminin devam ettiği günlerde öğrenciler ve veliler, okul takvimindeki güncel durumu yakından takip ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da 28 Eylül Pazartesi günü için okulların durumuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, 28 Eylül Pazartesi Bugün İstanbul'da okul var mı, yok mu? İstanbul'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından öğrenciler ve veliler, yeni haftanın ilk günü olan 28 Eylül 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takviminde 28 Eylül 2026 Pazartesi günü için bir tatil tarihi bulunmuyor. Buna göre İstanbul'da eğitim faaliyetlerinin normal çalışma takvimi doğrultusunda sürmesi bekleniyor.

28 EYLÜL PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKUL VAR MI, YOK MU?

28 Eylül 2026 Pazartesi günü için MEB'in 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takviminde herhangi bir tatil bulunmuyor. Bu nedenle İstanbul'daki okullarda derslerin normal eğitim programı kapsamında devam etmesi bekleniyor.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü başladı. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler ile ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Tüm kademelerde birinci dönem dersleri ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı.

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takviminde önemli tarihler şöyle:

Mesleki çalışmalar: 1 Eylül 2026 Salı

Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026

Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

1. dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

1. dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

2. dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

2. dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma