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İstanbul'da etkili olan hava koşulları ve eğitim öğretim takvimine ilişkin gelişmeler, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın devamında okula gidecek öğrenciler, 4 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Gözler İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? 4 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde.

İSTANBUL'DA 4 KASIM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından 4 Kasım 2026 Çarşamba günü için il genelinde eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut durumda İstanbul'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

Kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından takip ediyor. Hava koşullarının ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkilemesi durumunda Valilik tarafından yeni bir karar alınması mümkün. Böyle bir kararın resmi kanallar üzerinden duyurulması bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?

İstanbul Valiliğinin 4 Kasım Çarşamba günü için eğitime ara verilmesine yönelik açıklanmış bir kararı bulunmuyor. Öğrencilerin ve velilerin Valiliğin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Olası bir tatil kararı alınması halinde gelişmelerin resmi açıklama doğrultusunda güncellenmesi bekleniyor.