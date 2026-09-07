İstanbul'da Hava Durumu Son Dakika! MGM'den 8 Eylül Uyarısı: Yarın kaç derece olacak?

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 8 EYLÜL

İstanbul için önümüzdeki beş gün genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli geçecek, yağış beklenmiyor. Salı günü 19-27°C, Çarşamba 19-28°C, Perşembe 20-29°C, Cuma 19-29°C ve Cumartesi 20-29°C aralığında sıcaklıklar öngörülüyor; yani hafta ilerledikçe gündüz sıcaklıkları hafifçe artış gösteriyor. Nem oranı da güne göre yükseliyor: Salı günü %42-66 bandındayken Cuma ve Cumartesi %47-84'e kadar çıkıyor, bu da özellikle hafta sonuna doğru havanın daha nemli ve bunaltıcı hissettirebileceğine işaret ediyor. Rüzgar kuzeydoğu yönlü esmeye devam edecek, hızı saatte 21-24 km civarında seyredecek. 1991-2020 dönemi ortalamalarıyla karşılaştırıldığında beklenen sıcaklıklar mevsim normallerine yakın, hatta bazı günler ortalamanın biraz altında kalıyor.

Salı gününe saatlik bazda bakıldığında, gece saatlerinde (00.00-06.00 arası) sıcaklık 19-20°C civarında serin seyrederken, öğleye doğru hızla yükseliyor ve 12.00-15.00 arasında günün en sıcak saatleri olan 27°C'ye ulaşılıyor. Öğleden sonra saat ilerledikçe sıcaklık kademeli olarak düşmeye başlıyor, akşam 21.00'de tekrar 22°C seviyesine iniyor. Nem oranı sıcaklığın tersine hareket ediyor; gece %60-67 gibi yüksek seviyelerdeyken, öğle sıcağında %43'e kadar geriliyor. Rüzgar hızı da öğleden sonra saatlerinde belirgin şekilde artıyor, ortalama hız 25 km/sa'ya, maksimum hamleler ise 49 km/sa'ya kadar çıkabiliyor; bu nedenle özellikle öğleden sonra dışarıda olacaklar için hafif rüzgarlı bir gün olacağını söylemek mümkün.

8 EYLÜL İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: