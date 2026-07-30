İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Temmuz İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlar sonrası vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesini kontrol etmeye yöneldi. " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ancak resmi kurumların paylaştığı güncel verilere göre, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü İstanbul'da hissedilen herhangi bir deprem kaydı bulunmuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almayı sürdürüyor. Kurumun güncel Son Depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. Vatandaşlar, hissedildiği öne sürülen sarsıntılar sonrası Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini takip ederek resmi bilgilere ulaşabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 30 Temmuz 2026 Perşembe günü meydana gelen depremlere ilişkin güncel bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. AFAD'ın Son Depremler ekranında depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve oluş saati gibi detaylar yer alıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde kaydedilen sarsıntılar anlık olarak bu ekran üzerinden takip edilebiliyor.

30 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

30 Temmuz 2026 Perşembe günü sosyal medyada İstanbul'da deprem meydana geldiğine yönelik çeşitli paylaşımlar yapılsa da, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel son deprem verilerinde İstanbul'u etkileyen herhangi bir deprem kaydı bulunmuyor. Bu nedenle, kentte hissedildiği iddia edilen sarsıntıya ilişkin resmi kurumlar tarafından doğrulanmış bir deprem bilgisi paylaşılmadı.

Vatandaşların, depremle ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek adına yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarını ve güncel son deprem listelerini takip etmeleri önem taşıyor. Resmi kurumlar tarafından yeni bir açıklama yapılması halinde gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.