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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
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İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kısa sürede kent genelinde endişeye neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının art arda yaptığı paylaşımlar sonrası "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girerken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da bazı vatandaşların hissettiğini ifade ettiği sarsıntı iddiası kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşti. Kent genelinde peş peşe yapılan paylaşımlar, " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu beraberinde getirirken, yaşanan hareketliliğin ardından vatandaşlar resmi kurumlardan gelecek açıklamaları beklemeye başladı. İstanbul'da gerçekten deprem meydana geldi mi, hissedilen sarsıntının kaynağı neydi? İşte merak edilen ayrıntılar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 3 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Güncellenen "Son Depremler" listesi sayesinde vatandaşlar; depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel veriler yoğun ilgi görüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, 3 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin güncel bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. "Son Depremler" ekranında yer alan veriler sayesinde vatandaşlar, depremlerin büyüklüğünü, merkez üssünü, derinliğini ve meydana geldiği saati anbean takip edebiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde kaydedilen sarsıntılar, AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden yakından izlenmeye devam ediyor.

3 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

3 Haziran günü İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları kısa sürede gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Sahra Arslan
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