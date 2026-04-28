İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 28 Nisan İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Kentin farklı noktalarında hissedilen kısa süreli sarsıntı, vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Yaşanan hareketliliğin ardından gözler resmi kurumların yapacağı açıklamalara çevrilirken, sarsıntının merkez üssü ve şiddetine ilişkin belirsizlik sürüyor. Konuya dair tüm detayların netleşmesi ve yetkililerden gelecek açıklamalar ise merakla bekleniyor. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği 7/24 izleyerek “Son Depremler” listesini anlık olarak güncellemeye devam ediyor. Ülke genelindeki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler düzenli olarak paylaşılırken, vatandaşların güncel deprem bilgilerine hızlı ve şeffaf şekilde ulaşması sağlanıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 28 Nisan 2026 itibarıyla meydana gelen depremlere ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Listelerde depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine dair detaylar yer alırken, vatandaşların resmi kaynakları takip etmesinin önemi bir kez daha vurgulanıyor.

28 NİSAN İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul’da 28 Nisan sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntı, şehir genelinde tedirginliğe neden oldu. “Deprem mi oldu?” sorusu sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Yaşanan hareketliliğin detayları merak edilirken, gelişmeler yakından takip ediliyor.