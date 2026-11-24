Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlar, ücretsiz ulaşım uygulaması olup olmadığını araştırıyor. Peki, İstanbul’da bugün toplu ulaşım ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü İETT, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı, öğretmenlere ücretsiz mi? Detaylar...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

24 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'da toplu taşıma araçlarında tüm yolcular için geçerli genel bir ücretsiz ulaşım uygulaması bulunmuyor. Öğretmenler Günü kapsamında İBB veya ilgili ulaşım kurumları tarafından ücretsiz geçiş kararı duyurulmadığı için yolcular mevcut ücret tarifesi üzerinden seyahat edecek.

İETT OTOBÜSLERİ, METRO VE METROBÜS BUGÜN BEDAVA MI?

İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve tramvay hatlarında 24 Kasım'a özel ücretsiz ulaşım uygulanmıyor. Bu araçları kullanacak vatandaşlar, yolculuklarını mevcut İstanbulkart ücret tarifesi üzerinden gerçekleştirecek.

MARMARAY 24 KASIM'DA ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel ücretsiz ulaşım kararı bulunmuyor. Marmaray'ı kullanacak yolcular, mevcut ücret tarifesine göre ödeme yaparak seyahat edebilecek.

ÖĞRETMEN İSTANBULKART İLE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Öğretmenler Günü nedeniyle Öğretmen İstanbulkart sahiplerine özel ücretsiz geçiş hakkı tanımlandığına ilişkin bir karar açıklanmadı. Öğretmen İstanbulkart kullanan eğitimciler, kartlarının sağladığı indirimli tarifeden yararlanmaya devam edecek.

Sonuç olarak, 24 Kasım 2026 Öğretmenler Günü'nde İstanbul'da İETT, metro, metrobüs ve Marmaray dahil toplu taşıma araçlarında genel ücretsiz ulaşım uygulaması yapılmıyor. Yolcuların seyahatlerinde mevcut ücret tarifesini dikkate alması gerekiyor.