İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi! 27-28 Ağustos İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Zeytinburnu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

İSKİ Zeytinburnu su kesintisi listesi açıklandı:

Gökalp Mah / Zeytinburnu

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI YENİLEMESİ

Başlama Tarihi

27.08.2026 11:57

Tahmini Bitiş

27.08.2026 19:00