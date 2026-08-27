İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi! 27-28 Ağustos İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Zeytinburnu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Ağustos İstanbul Zeytinburnu su kesintisi saatleri...
Zeytinburnu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ
İSKİ Zeytinburnu su kesintisi listesi açıklandı:
Gökalp Mah / Zeytinburnu
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI YENİLEMESİ
Başlama Tarihi
27.08.2026 11:57
Tahmini Bitiş
27.08.2026 19:00