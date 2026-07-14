İstanbul yağmur SON DAKİKA! 14 Temmuz bugün İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta başlayacak? Hangi illerde yağmur yağacak?

İstanbul'da hava durumu, 14 Temmuz Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahminlerle yeniden gündemde. Sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar "Bugün İstanbul'da yağmur var mı?", " İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi illerde yağmur yağacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 14 Temmuz Salı İstanbul hava durumu tahmini...

İSTANBUL YAĞMUR SON DAKİKA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Temmuz Salı gününe ilişkin hava durumu tahminine göre İstanbul'da günün ilk bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklığının 28 derece, hissedilen sıcaklığın ise 29 derece olması öngörülüyor.

Tahminlere göre yağış özellikle sabah ve öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Saat 15.00 sonrasında ise yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre gün boyunca sıcaklık değerlerinde büyük bir değişiklik beklenmezken, nem oranının saatlere göre farklılık göstereceği tahmin ediliyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı günlük tahmine göre bugün İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sabah saatlerinden başlayacak yağışın öğle saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor. Günün ilerleyen bölümünde ise yağışın etkisini azaltması ve hava durumunun parçalı bulutlu şekilde devam etmesi bekleniyor.

Tahmin edilen hava durumu şu şekilde paylaşıldı:

06.00 - 09.00: Hava sıcaklığı 23 derece, hissedilen sıcaklık 23 derece. Nem oranının yüzde 69 olması beklenirken gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

09.00 - 12.00: Sıcaklığın 26 dereceye yükselmesi, hissedilen sıcaklığın da 26 derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 58 seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Gök gürültülü sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor.

12.00 - 15.00: Günün en yüksek sıcaklığının 28 derece, hissedilen sıcaklığın ise 29 derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 52 seviyelerinde olması tahmin edilirken gök gürültülü sağanak yağışın sürmesi öngörülüyor.

15.00 - 18.00: Hava sıcaklığının 27 derece, hissedilen sıcaklığın 28 derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 56 seviyelerinde olacağı tahmin edilirken parçalı bulutlu hava öngörülüyor.

18.00 - 21.00: Hava sıcaklığının 25 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın da 25 derece olacağı tahmin edilirken nem oranının yüzde 70 seviyelerinde seyretmesi ve parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

21.00 - 24.00: Günün son bölümünde sıcaklığın 23 dereceye gerilemesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın da 23 derece olması öngörülürken nem oranının yüzde 75 seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde parçalı bulutlu hava bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışın 06.00-09.00 saatleri arasında başlaması bekleniyor.

Yağışın 09.00-12.00 ve 12.00-15.00 saat aralıklarında da etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. 15.00 sonrasında ise yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Paylaşılan bilgiler kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Temmuz Salı günü için yayımladığı tahminde İstanbul'da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Verilen bilgilerde diğer illere ilişkin herhangi bir yağış tahminine yer verilmedi. Bu nedenle paylaşılan resmi tahmin kapsamında yalnızca İstanbul için belirtilen hava durumu bilgileri esas alınmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da yağışın günün ilk yarısında etkili olması, öğleden sonra ise parçalı bulutlu havanın görülmesi bekleniyor.