İstanbul Valiliği son dakika! Tatil açıklaması geldi mi? MEB yarın okullar tatil mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da bu akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, öğrenci ve velilerin gözünü İstanbul Valiliği'ne çevirdi. Meteoroloji'nin kent için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmasının ardından aileler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini ve Valilik'ten yeni bir açıklama gelip gelmediğini araştırıyor.
İstanbul Valiliği'nden 3 Kasım 2026 Salı günü için okulları tatil eden bir karar açıklanmadı. Bu nedenle yarın İstanbul genelinde eğitim-öğretimin normal programla devam etmesi bekleniyor. İşte İstanbul Valiliği'nin tatil kararına, Meteoroloji uyarısına ve yarınki hava durumuna dair son gelişmeler.
İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?
İstanbul Valiliği'nden yarın için herhangi bir tatil açıklaması gelmedi. Valilik, 3 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime ara verildiğine dair bir duyuru yapmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takviminde de bu tarihte planlanmış bir tatil bulunmuyor.
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
3 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'da okullar açık olacak. Öğrenciler, mevcut duruma göre derslerine normal programda devam edecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni bir karar alınması halinde, açıklamanın İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji, radar verilerine dayanarak İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Uyarıya göre 2 Kasım Pazartesi gecesi saat 22.21 ile 23.59 arasında kentte yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında olabileceği belirtildi.
Meteoroloji, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın da yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Tahminlere göre 3 Kasım Salı günü yağış ihtimali yüzde 75 seviyesinde. Hava sıcaklığının en yüksek 19, en düşük 15 derece civarında olması bekleniyor. Çarşamba günü de yağışın sürmesi, en yüksek sıcaklığın 15 dereceye gerilemesi öngörülüyor. Sabah saatlerinde okula gidecek öğrencilerin yanlarına şemsiye almaları ve yağmura karşı tedbirli olmaları önerilir.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
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