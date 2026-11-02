İstanbul Valiliği son dakika! Tatil açıklaması geldi mi? MEB yarın okullar tatil mi?

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İstanbul Valiliği'nden 3 Kasım 2026 Salı günü için okulları tatil eden bir karar açıklanmadı. Bu nedenle yarın İstanbul genelinde eğitim-öğretimin normal programla devam etmesi bekleniyor. İşte İstanbul Valiliği'nin tatil kararına, Meteoroloji uyarısına ve yarınki hava durumuna dair son gelişmeler.

İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

İstanbul Valiliği'nden yarın için herhangi bir tatil açıklaması gelmedi. Valilik, 3 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime ara verildiğine dair bir duyuru yapmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takviminde de bu tarihte planlanmış bir tatil bulunmuyor.