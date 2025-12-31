İstanbul Valiliği'nden SON DAKİKA açıklaması geldi mi, okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından art arda yapılan uyarıların ardından megakentte kış şartları kendini göstermeye başladı. Lodosun etkisini kaybetmesiyle birlikte yerini sert karayele bırakması sonucu sıcaklıklar kısa sürede 14 dereceden 3 dereceye kadar düştü. Özellikle Beylikdüzü ve şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülürken, trafikte ciddi aksamalar yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül, okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Peki, İstanbul'da eğitime ara verilecek mi, Valilikten son dakika bir karar açıklandı mı?

VALİLİKTEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ RÜZGÂR VE SOĞUK HAVA UYARISI

İstanbul Valiliği, kent genelinde rüzgârın gün boyunca güney ve güneybatı yönlerinden etkili olacağını, akşam saatlerinden itibaren ise yön değiştirerek kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli şekilde eseceğini duyurdu. Saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgârla birlikte hava sıcaklıklarının gece saatlerinden sonra ani düşüş göstereceği belirtildi. Sıcaklıkların şehir genelinde 14 dereceden 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise sıfır dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

YAĞIŞ YAĞMUR OLARAK BAŞLAYACAK, GECE KARA DÖNECEK

Yapılan değerlendirmelere göre yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yağmur şeklinde başlayacağı, ilerleyen saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle kuzey bölgeler ve yüksek rakımlı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı ifade edildi. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ile buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

KAR BEKLENEN İLÇELER AÇIKLANDI

Valiliğin paylaştığı bilgilere göre kar yağışının etkili olmasının beklendiği ilçeler Avrupa ve Anadolu Yakası'nda şu şekilde sıralandı:

Avrupa Yakası : Beylikdüzü (sulu kar etkili), Başakşehir, Çatalca, Esenyurt, Arnavutköy, Silivri ve Sarıyer.

Anadolu Yakası: Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Beykoz, Şile ve Ataşehir.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ZİRVE YAPTI

Yağışın iş çıkış saatlerine denk gelmesiyle birlikte özellikle Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye hattında trafik yoğunluğu kritik seviyelere ulaştı. Şiddetli sağanak nedeniyle hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş duraklara ve bina altlarına sığınmak zorunda kaldı.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI: YOĞUN KAR BEKLENMİYOR

Meteoroloji uzmanları, bu gece ve yarın için yoğun ve lapa lapa bir kar yağışının beklenmediğini belirtti. Karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışının etkili olacağı ifade edilirken, özellikle sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olması istendi. Vatandaşlara, mümkünse özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önerildi.

ASIL KAR YAĞIŞI OCAK AYINDA BEKLENİYOR

Uzman değerlendirmelerine göre İstanbul'da yerde kalıcı ve daha kuvvetli kar yağışının Ocak ayının 10'undan sonra etkili olması bekleniyor. Bu tarihten sonra kış şartlarının daha sert hissedileceği ifade ediliyor.

VALİLİKTEN BUZLANMA VE DON UYARISI

İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren özellikle kuzey kesimlerde yağışın kara dönüşebileceğine dikkat çekerek sürücüleri ve yayaları buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, mevcut hava koşullarının şu an için eğitim ve öğretimi aksatacak seviyede olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, okulların tatil edilmesine yönelik alınmış bir kararın bulunmadığı ifade edildi.