İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 26-27 Aralık İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Üsküdar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Aralık İstanbul Üsküdar su kesintisi saatleri...

Üsküdar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Üsküdar su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: YAVUZ TÜRK MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.12.2025 16:09:06

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.12.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

