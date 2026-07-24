Haberler

İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 24-25 Temmuz İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 24-25 Temmuz İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Üsküdar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Temmuz İstanbul Üsküdar su kesintisi saatleri...

Üsküdar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Üsküdar su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BULGURLU MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 24.07.2026 16:03:11

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.07.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185 

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Tatilcilere kötü haber: 2 ilimizde sahiller sahiller kapatıldı
Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Yunanistan'dan 'Aşil kalkanı' hamlesi: İsrail'den 3.1 milyar Euro'luk hava savunma sistemi alacak

Yunanistan'dan İsrail'e 3.1 milyar euroluk hava savunma atağı
Burdur'da tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı

Komadan çıkan çocuk, yaşadığı dehşeti anlattı
Güney Kore'nin en zengin ikinci ismi eski eşine 644 milyon dolar tazminat ödeyecek

Ülkenin en zengin ikinci ismi, aldattığı eski eşine servet ödeyecek

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi
Sultangazi'de ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat kurtardı

Böyle başladı, böyle bitti! Korku dolu anlar kamerada