İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 18-19 Eylül İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Üsküdar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Üsküdar su kesintisi listesi açıklandı:

Bahçelievler Mah / Üsküdar

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

18.09.2026 15:37

Tahmini Bitiş

18.09.2026 23:00