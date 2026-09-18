İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 18-19 Eylül İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Üsküdar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Eylül İstanbul Üsküdar su kesintisi saatleri...
Üsküdar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ
İSKİ Üsküdar su kesintisi listesi açıklandı:
Bahçelievler Mah / Üsküdar
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
18.09.2026 15:37
Tahmini Bitiş
18.09.2026 23:00