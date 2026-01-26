Haberler

İstanbul ÜMRANİYE su kesintisi! 26-27 Ocak İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ÜMRANİYE su kesintisi! 26-27 Ocak İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ümraniye ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ocak İstanbul Ümraniye su kesintisi saatleri...

Ümraniye su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

İSKİ Ümraniye su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: IHLAMURKUYU MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.01.2026 15:21:45

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.01.2026 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ÜMRANİYE su kesintisi! 26-27 Ocak İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Özel'in canını sıkacak fotoğraf! İki ismi daha AK Parti'ye kaptırdı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı

Gazze'de bir devrin sonu, artık işleri kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

Mahalleli bomba sanıp dışarı döküldü, sokak savaş alanına döndü
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti

Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! Talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

Mahalleli bomba sanıp dışarı döküldü, sokak savaş alanına döndü
Doğru olabilir mi? 15 ay önce Almanya'ya giden Türk vatandaşının anlattıkları tartışma yarattı

15 ay önce Almanya'ya gitti, anlattıkları büyük tartışma yarattı
Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf

Galatasaray'a attığı goldeki sevinciyle ilgili yıllar sonra itiraf