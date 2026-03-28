TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak öne çıkan bu proje, TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle yürütülüyor. Toplamda 500 bin konut inşasının hedeflendiği projede İstanbul’a ayrılan pay ise 100 bin konut. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu mu? Detaylar...

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Megakent İstanbul, sosyal konut başvurularında en yüksek katılımın görüldüğü şehir olarak dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalara göre İstanbul’da 1 milyonu aşkın başvuru yapılmış durumda. Bu yoğun başvuru trafiği nedeniyle kura çekimi tarihi, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre, İstanbul TOKİ kura çekimi Ramazan Bayramı’nın ardından yapılacak.

Bakan Kurum açıklamasında şunları vurguladı:

"500 bin sosyal konut projemizi hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin müjdeli haberine dönüştü. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz."

Bakanlığın ve TOKİ’nin takvimine göre, İstanbul’daki kura çekimlerinin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor. İlk gün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla büyük bir tören eşliğinde düzenlenecek.

İSTANBUL KURA SÜRECİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İstanbul’daki yoğun başvuru nedeniyle kura çekimlerinin ilçelere özel olarak günlere yayılması planlanıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca ve Tuzla gibi ilçelerde gerçekleştirilecek kura çekimleri, hak sahiplerinin güvenli ve düzenli şekilde belirlenmesini sağlayacak.

Kurada öncelik, şehit yakınları ve gaziler, engelliler, emekliler ve gençler gibi özel kategorilere verilecek. Ardından “Diğer” kategorisindeki başvurular çekilecek.

Tüm kura süreci, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak ve noter huzurunda yayımlanacak. Böylece başvuru sahipleri, kura sonuçlarını şeffaf bir şekilde takip edebilecek.