İstanbul Teknik Üniversitesi son dakika: İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın mı çıktı, hangi kampüste?

İstanbul Teknik Üniversitesi son dakika gelişmesi gündemde. İTÜ'nün Ayazağa Kampüsü'nde bulunan bir fast food zinciri şubesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı yönlendirilirken, yangının çıkış nedeni ve olayın detayları araştırılıyor. Peki, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın mı çıktı, yangın hangi kampüste meydana geldi? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SON DAKİKA!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) yangın çıktı. Üniversitenin kampüsünde bulunan bir fast food zinciri şubesinde başlayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınla ilgili ekiplerin müdahalesi sürerken, olayın detayları araştırılıyor.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE YANGIN MI ÇIKTI?

Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) içerisinde bulunan bir fast food zinciri şubesinde yangın meydana geldi. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

HANGİ KAMPÜSTE YANGIN ÇIKTI?

Yangının İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa Kampüsü'nde meydana geldiği belirtildi. Kampüs içerisinde bulunan fast food zinciri şubesindeki yangın üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.