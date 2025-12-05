İstanbul SULTANBEYLİ su kesintisi! 5-6 Aralık İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultanbeyli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Aralık İstanbul Sultanbeyli su kesintisi saatleri...
Sultanbeyli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Sultanbeyli su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: MECİDİYE MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.12.2025 14:45:21
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.12.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185