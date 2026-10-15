İSTANBUL SON DAKİKA! İstanbul'da sel mi oldu, hangi ilçelerde sel oldu? Ölü, yaralı var mı?

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkisini artıran sağanak yağış, sel ve su baskınlarını beraberinde getirdi. Çok sayıda ilçede evleri, iş yerlerini, yolları ve alt geçitleri su basarken, araçlarda hasar meydana geldi ve mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Yağışın ardından iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı ilçeler ve son durum merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde sel meydana geldi? Ölü ve yaralı sayısı kaç? İşte sağanağın etkilediği bölgeler ve yaşanan olayların ayrıntıları…

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ HANGİ İLÇELERİ ETKİLEDİ?

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Beykoz, Şişli, Bahçelievler ve Fatih'te yollar su altında kalırken, taşan dereler ve biriken yağmur suları ulaşımda aksamalara yol açtı. Bazı araçlar sel sularında mahsur kalırken, kurtarma çalışmalarında itfaiye ekipleri ve iş makineleri görev aldı. Fatih'te ise su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

GAZİOSMANPAŞA'DA YOLLAR ÇÖKTÜ, ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI

Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda hasara neden oldu. Şiddetli yağışın ardından bazı yollarda parçalanma ve çökmeler meydana gelirken, biriken sular nedeniyle ulaşım güçleşti. Okul çıkış saatlerinde yaşanan su baskınları, öğrencilerin evlerine ulaşmasını zorlaştırdı. Bazı öğrenciler, yolların suyla kaplanması nedeniyle okul bahçesinde mahsur kaldı.

ARNAVUTKÖY'DE ALİBEY DERESİ TAŞTI, ARAÇTAKİ YOLCULAR KURTARILDI

Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi'nin taşmasıyla çevredeki yollar ve Millet Bahçesi su altında kaldı. Taşkın sırasında seyir halindeki bir dolmuşta bulunan yolcular mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen iş makinelerinin yardımıyla yolcular araçtan çıkarılarak güvenli alana ulaştırıldı. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Milli Egemenlik Caddesi trafiğe kapatılırken, Boğazköy İlkokulu'nun bahçesini ve binasını da su bastı.

BEYKOZ, ŞİŞLİ VE BAHÇELİEVLER'DE ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz ve Beykoz-Riva yolunda çamurlu sular ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı sokaklarda asfaltın parçalandığı görülürken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Şişli'de ise suyla kaplanan caddeden geçmeye çalışan bir otomobil arızalanarak yolda kaldı. Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Turgut Özal Alt Geçidi'ni de su bastı. Alt geçitte aracıyla mahsur kalan bir kadın sürücü, iş makinesinin yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü.