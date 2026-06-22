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İstanbul ŞİLE su kesintisi! 22-23 Haziran İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ŞİLE su kesintisi! 22-23 Haziran İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Haziran İstanbul Şile su kesintisi saatleri...

Şile su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİLE SU KESİNTİSİ

İSKİ Şile su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: AHMETLİ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 22.06.2026 15:43:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.06.2026 19:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185 

 

Onur BAYRAM
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