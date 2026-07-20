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İstanbul SANCAKTEPE su kesintisi! 20-21 Temmuz İSKİ Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SANCAKTEPE su kesintisi! 20-21 Temmuz İSKİ Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sancaktepe ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Temmuz İstanbul Sancaktepe su kesintisi saatleri...

Sancaktepe su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ

İSKİ Sancaktepe su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: PAŞAKÖY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.07.2026 15:26:29

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.07.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

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