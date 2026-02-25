İstanbul okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava şartlarının olumsuz seyretme ihtimali sonrası 26 Şubat Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt ararken, eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.

İSTANBUL İÇİN KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

İstanbul'da yarın (26 Şubat Perşembe) hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış yüzünü tekrar gösterecek. Gün boyu karla karışık yağmur beklenen kentte, en yüksek sıcaklık 7°C, en düşük sıcaklık ise 4°C olacak. Kuzeyden esecek 15 mph hızındaki sert rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklığın daha düşük olması beklenirken, yağış ihtimali gün içinde %45 seviyelerinde seyredecek. Gece saatlerinde ise yağış yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak.

27 Şubat Cuma günü ise yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının en yüksek 10°C, en düşük ise 5°C civarında olacağı öngörülürken, gün genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Kuzeydoğudan esecek rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık sabah saatlerinde 3°C'ye kadar düşebilir.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.