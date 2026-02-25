Haberler

İstanbul okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

İstanbul okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da beklenen soğuk hava ve yağışlarla birlikte öğrenciler ve veliler "İstanbul okullar tatil mi? 26 Şubat Perşembe İstanbul'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklama merakla beklenirken, gözler valilikten gelecek son dakika duyurularına çevrildi.

Hava şartlarının olumsuz seyretme ihtimali sonrası 26 Şubat Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt ararken, eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.

İSTANBUL İÇİN KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

İstanbul'da yarın (26 Şubat Perşembe) hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış yüzünü tekrar gösterecek. Gün boyu karla karışık yağmur beklenen kentte, en yüksek sıcaklık 7°C, en düşük sıcaklık ise 4°C olacak. Kuzeyden esecek 15 mph hızındaki sert rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklığın daha düşük olması beklenirken, yağış ihtimali gün içinde %45 seviyelerinde seyredecek. Gece saatlerinde ise yağış yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak.

İstanbul okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

27 Şubat Cuma günü ise yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının en yüksek 10°C, en düşük ise 5°C civarında olacağı öngörülürken, gün genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Kuzeydoğudan esecek rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık sabah saatlerinde 3°C'ye kadar düşebilir.

İstanbul okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez

Film değil gerçek! 20 milyonluk soygunda şoke eden plan deşifre oldu
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı

Gördüğü kırmızı kartların bedelini kovularak ödedi
ATM'ler teker teker kapanıyor! Dikkat çeken Türkiye detayı

ATM'ler teker teker kapanıyor! Dikkat çeken Türkiye detayı
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez

Film değil gerçek! 20 milyonluk soygunda şoke eden plan deşifre oldu
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza

Galatasaray'ı yenen takıma şok ceza