İstanbul okullar tatil mi, 16 Nisan Perşembe İstanbul’da bugün okul yok mu?

İstanbul’da 16 Nisan Perşembe günü okullar tatil mi sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. “ İstanbul okullar tatil mi?” ve “Bugün İstanbul’da okul yok mu?” soruları özellikle son dakika gelişmeleriyle birlikte gündemdeki yerini korurken, resmi kurumlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Eğitim-öğretim durumuna ilişkin kararlar, hava koşulları, olası olağanüstü durumlar veya resmi duyurulara göre şekillenebiliyor.

16 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem 2 Şubat 2026’da başladı ve 26 Haziran 2026’da sona erecek şekilde planlandı. Bu doğrultuda nisan ayının ortasında yer alan 16 Nisan günü için resmi tatil, ara tatil ya da yarıyıl tatili bulunmuyor. Takvime göre 16 Nisan Perşembe günü okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

Ancak Türkiye’de zaman zaman yaşanan olağanüstü durumlar nedeniyle bazı illerde valilik kararıyla yerel bazlı tatil uygulamaları yapılabiliyor. Bu nedenle “16 Nisan okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, ülke genelini kapsayan bir tatil kararı olmadığı ifade ediliyor.