İstanbul okullar tatil mi, 16 Nisan Perşembe İstanbul’da bugün okul yok mu?
“16 Nisan Perşembe İstanbul’da okullar tatil edildi mi?” sorusu, özellikle sabah saatlerinde öğrenciler ve veliler arasında en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. İstanbul genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin alınacak kararlar, valilik ve ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşiyor. Gözler, İstanbul Valiliği’nden gelecek resmi duyuruya çevrilmiş durumda.
16 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem 2 Şubat 2026’da başladı ve 26 Haziran 2026’da sona erecek şekilde planlandı. Bu doğrultuda nisan ayının ortasında yer alan 16 Nisan günü için resmi tatil, ara tatil ya da yarıyıl tatili bulunmuyor. Takvime göre 16 Nisan Perşembe günü okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.
Ancak Türkiye’de zaman zaman yaşanan olağanüstü durumlar nedeniyle bazı illerde valilik kararıyla yerel bazlı tatil uygulamaları yapılabiliyor. Bu nedenle “16 Nisan okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, ülke genelini kapsayan bir tatil kararı olmadığı ifade ediliyor.
YEREL TATİL KARARLARI İLLERE GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR
Son dönemlerde bazı bölgelerde yaşanan gelişmelerin ardından yalnızca belirli illerde eğitim öğretime ara verildiği görüldü. Örneğin Kahramanmaraş’ta alınan karar doğrultusunda 16 ve 17 Nisan tarihlerinde okullarda eğitime ara verildiği açıklandı. Ancak bu tür kararların yalnızca ilgili il veya ilçeleri kapsadığı, ülke geneline yayılmadığı belirtiliyor.
Benzer şekilde Şanlıurfa’nın bazı ilçelerinde de yalnızca belirli okulları kapsayan kısa süreli tatil kararları uygulanabiliyor. Bu durum, Türkiye genelinde standart bir tatil uygulaması olmadığını ve kararların yerel yönetimler ile valilikler tarafından ayrı ayrı değerlendirildiğini ortaya koyuyor.
PERŞEMBE VE CUMA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Sosyal medyada 16-17 Nisan tarihlerinde tüm Türkiye’de okulların tatil edileceğine dair iddialar yer alsa da resmi kurumlar tarafından bu yönde genel bir karar açıklanmış değil. Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler tarafından yapılan bilgilendirmelerde eğitim öğretimin planlandığı şekilde devam ettiği vurgulanıyor.
KAHRAMANMARAŞ’TA 16-17 NİSAN OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan trajik olayın ardından il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 16 Nisan Perşembe ve 17 Nisan Cuma günleri boyunca eğitim öğretime ara verildi.
Alınan kararın kapsamı ise oldukça geniş tutuldu. Kahramanmaraş il genelindeki tüm resmi ve özel okul öncesi kurumlar, ilkokullar, ortaokullar ve liseler bu kapsamda tatil edildi. Söz konusu uygulama yalnızca il sınırları içinde geçerli olup, diğer illeri kapsamıyor.
SENDİKA KARARLARI DERS İŞLEYİŞİNİ ETKİLEYEBİLİR
Resmi bir tatil kararı bulunmamasına rağmen bazı öğretmen sendikalarının aldığı iş bırakma kararları, 16 Nisan Perşembe günü eğitim sürecini etkileyebilir. Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Gücü Sen tarafından Türkiye genelinde 16 Nisan için tam gün iş bırakma kararı alındığı duyuruldu.
Bunun yanı sıra Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Sen gibi bazı sendikaların da basın açıklamaları ve derslere girmeme gibi farklı eylem planları açıkladığı biliniyor. Bu durum, bazı okullarda derslerin işleyişinde aksamalara yol açabileceği şeklinde değerlendiriliyor.
16 NİSAN PERŞEMBE OKULLARDA DURUM NE?
Eğitim Gücü Sen tarafından yapılan açıklamada, Şanlıurfa Siverek’te yaşanan olayın ardından Türkiye genelinde 15-16 Nisan tarihlerinde iki günlük iş bırakma eylemi kararı alındığı ifade edildi. Bu nedenle bazı okullarda öğretmenlerin derse girmemesi gibi durumlar yaşanabileceği belirtiliyor.
Ancak bu tür eylemler ülke genelinde otomatik bir tatil kararı anlamına gelmiyor. Okulların açık olduğu, ancak bazı kurumlarda ders işleyişinin sendikal kararlar nedeniyle değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor.
İSTANBUL ANKARA VE İZMİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?
16 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde okullar için alınmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ya da valilikler tarafından ülke genelini kapsayan bir eğitim ara kararı açıklanmadı.
Öte yandan bazı sendikal çağrılar ve yerel gelişmeler nedeniyle farklı illerde değişken uygulamalar görülebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin yalnızca resmi açıklamaları takip etmesi, özellikle il valiliklerinden gelecek duyurulara göre hareket etmesi gerektiği ifade ediliyor.
