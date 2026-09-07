İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 7-8 Eylül İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Küçükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Eylül İstanbul Küçükçekmece su kesintisi saatleri...
Küçükçekmece su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
İSKİ Küçükçekmece su kesintisi listesi açıklandı:
Atakent Mah / Küçükçekmece
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
07.09.2026 17:05
Tahmini Bitiş
08.09.2026 00:30