İstanbul KARTAL su kesintisi! 6-7 Aralık İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kartal ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Aralık İstanbul Kartal su kesintisi saatleri...
Kartal su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
KARTAL SU KESİNTİSİ
İSKİ Kartal su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: CEVİZLİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.12.2025 15:45:52
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.12.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185