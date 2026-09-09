İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 EYLÜL

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Anadolu Hisarı Mah / Beykoz

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

09.09.2026 14:06

Tahmini Bitiş

09.09.2026 23:00

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Kazım Karabekir Mah / Esenler

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

09.09.2026 15:21

Tahmini Bitiş

09.09.2026 16:30

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Caferağa Mah / Kadıköy

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

09.09.2026 15:22

Tahmini Bitiş

09.09.2026 21:00