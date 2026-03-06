İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 6 MART
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalle: İSLAMBEY MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.03.2026 15:33:29
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.03.2026 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞSUYU MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.03.2026 10:43:29
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.03.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ESENLER
Etkilenen Mahalle: FATİH MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.03.2026 11:45:30
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.03.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185