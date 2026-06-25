Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 25 HAZİRAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalle: İSMETPAŞA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 25.06.2026 14:55:44

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.06.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

TUZLA

Etkilenen Mahalle: MESCİT MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 25.06.2026 10:49:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.06.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ŞİŞLİ

Etkilenen Mahalle: İZZET PAŞA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 25.06.2026 15:22:33

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.06.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Rozetlerini Erdoğan taktı: 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, 3 belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira ilk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş

İlk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Meydanda toplanan binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı

Kent meydanında dikkat çeken anma töreni! Binlerce kişi toplandı
Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü

Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Bunu yapan bir öğretmen!