Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 24 TEMMUZ

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ATAŞEHİR

Etkilenen Mahalle: MİMAR SİNAN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 24.07.2026 15:47:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.07.2026 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYKOZ

Etkilenen Mahalle: ORTAÇEŞME MAHALLESİ 

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 24.07.2026 14:06:41

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.07.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KARTAL

Etkilenen Mahalle: ORHANTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 24.07.2026 15:06:42

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.07.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler

Bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gururla anlattı: Teşekkür telefonları geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği

Onlarca kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği
Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e hemşehrisinden soğuk duş

Hemşehrisinden Özel'e soğuk duş
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor

35 il için "tehlike" var! Valilikler uyardı, AFAD SMS attı
Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler

Biri 22, diğeri 23 yaşındaydı! Uçurumun dibinde can verdiler
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi