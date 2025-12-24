Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 24 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HADIMKÖY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 24.12.2025 11:32:37

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ATATÜRK MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 24.12.2025 08:26:53

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.12.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

FATİH SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KOCAMUSTAFAPAŞA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 24.12.2025 13:23:42

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.12.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a