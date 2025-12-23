Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 23-24 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 23 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ALKENT 2000 MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZ YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 23.12.2025 09:00:13

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.12.2025 4:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KARTALTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 23.12.2025 15:46:06

Tahmini Bitiş Tarihi: 23.12.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BAHÇEŞEHİR 2.KISIM MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 23.12.2025 14:15:30

Tahmini Bitiş Tarihi: 23.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

