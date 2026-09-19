İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 19 EYLÜL

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bağcılar

100. Yıl Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 1000 milimetre çapındaki ana isale hattında sorun yaşanmaktadır. Kesinti 19 Eylül 2026 tarihinde saat 12.37'de başlamış olup tahmini bitiş saati 17.00 olarak belirtilmektedir.

Esenler

Birlik Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 1000 milimetre çapındaki ana isale hattında sorun yaşanmaktadır. Kesinti 19 Eylül 2026 tarihinde saat 12.37'de başlamış olup tahmini bitiş saati 17.00 olarak belirtilmektedir.

Kadıköy

Caferağa Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 milimetre çapındaki şebeke hattında sorun yaşanmaktadır. Kesinti 19 Eylül 2026 tarihinde saat 14.22'de başlamış olup tahmini bitiş saati 19.30 olarak belirtilmektedir.

Maltepe

Esenkent Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 milimetre çapındaki şebeke hattında sorun yaşanmaktadır. Kesinti 19 Eylül 2026 tarihinde saat 11.57'de başlamış olup tahmini bitiş saati 18.00 olarak belirtilmektedir.