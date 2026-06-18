İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 18 HAZİRAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

Anadolu Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 milimetre çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur. Kesinti 18 Haziran 2026 saat 13.20’de başlamış olup çalışmanın saat 17.00’de tamamlanması tahmin edilmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 aranabilir.

ATAŞEHİR

Barbaros Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 milimetre çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur. Kesinti 18 Haziran 2026 saat 14.11’de başlamış olup çalışmanın saat 17.00’de tamamlanması tahmin edilmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 aranabilir.

BEYLİKDÜZÜ

Dereağzı Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanmaktadır. Kesinti 18 Haziran 2026 saat 11.32’de başlamış olup çalışmanın saat 16.30’da tamamlanması tahmin edilmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 aranabilir.