Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 18 HAZİRAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

Anadolu Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 milimetre çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur. Kesinti 18 Haziran 2026 saat 13.20’de başlamış olup çalışmanın saat 17.00’de tamamlanması tahmin edilmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 aranabilir.

ATAŞEHİR

Barbaros Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 milimetre çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur. Kesinti 18 Haziran 2026 saat 14.11’de başlamış olup çalışmanın saat 17.00’de tamamlanması tahmin edilmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 aranabilir.

BEYLİKDÜZÜ

Dereağzı Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanmaktadır. Kesinti 18 Haziran 2026 saat 11.32’de başlamış olup çalışmanın saat 16.30’da tamamlanması tahmin edilmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 aranabilir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Yasak aşk skandalı Tanju Özcan'a pahalıya patladı

Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı! İstenen kira inanılmaz

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı
İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar 'Süper' diyor

İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Emniyet'te cephanelik sergisi! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı

Cephanelik Emniyet'te! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı
Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber

Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı

İşte gözaltına alınan Berdan Mardini'nin savunması
İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı