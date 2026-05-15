İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 15 MAYIS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalle: MAVİGÖL MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.05.2026 15:45:42

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.05.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYKOZ

Etkilenen Mahalle: ÇUBUKLU MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.05.2026 15:48:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.05.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ESENLER

Etkilenen Mahalle: KEMER MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.05.2026 15:51:55

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.05.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Yorumlar (3)

Serhat Garments:

eskiden böyle kesintiler olmazdı herkesin evinde su bidonu vardı şimdi teknolojıya kaldı her iş millet arayıp soruyo bozuldu düzen.

İlknur Kanalı:

bunlar iş bilmez herifler ya suyu keserler bi de saat verirler ama gel gör ki kadınlar evde napacak? alo 185 i aradım dedim hanım rahatsız oluyor işte siz erkek bi iş yapmayı bilmezsiniz ???>?

Duçem Home:

su kesintisi olmus walla benim evde 2 saattir damlıyo musluktan. komsum kedisini yıkamıyodur. mavigöl mahallesine söylemişler ama bizim oralarada kesinti var.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

