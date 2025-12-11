Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İSKİ su kesintisi, saatleri ve ilçeleri açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 11 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HACI AHMET MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJİ KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 11.12.2025 15:02:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ESENLER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HAVAALANI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.12.2025 13:03:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJİ KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 11.12.2025 15:02:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ORTABAYIR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 11.12.2025 15:02:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
