İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi! 3-4 Şubat İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Güngören son dakika su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Güngören ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Şubat İstanbul Güngören su kesintisi saatleri...
GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ
İSKİ Güngören su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: SANAYİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.02.2026 13:28:58
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.02.2026 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185