İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi! 27-28 Şubat İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Güngören ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Şubat İstanbul Güngören su kesintisi saatleri...
GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ
İSKİ Güngören su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 27.02.2026 15:52:22
Tahmini Bitiş Tarihi: 27.02.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185