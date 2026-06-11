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İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 11-12 Haziran İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 11-12 Haziran İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Gaziosmanpaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Haziran İstanbul Gaziosmanpaşa su kesintisi saatleri...

Gaziosmanpaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BAĞLARBAŞI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.06.2026 13:42:16

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.06.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBurcu Kocyigit:

yine mi su kesintisi. her ay aynı hikaye. belki bir daha gelir belki gelmez sular

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Haber YorumlarıElif Demir:

bağlarbaşı mahallesinde su kesintisi yaşanacakmış ama neden böyle şeyler oluyo sürekli altyapı yenilenmesi gerekmiyo mu İSKİ neden çözüm üretmiyo bu sorunlara memleket nasıl gelişecek böyle hizmet şeklinde

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Haber YorumlarıNeslihan Konyalı:

devlet kurumları zamanında haber vermeyi öğrenmeli ama böyle gidişte ne bekleyebiliriz

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