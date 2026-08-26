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İstanbul FATİH su kesintisi! 26-27 Ağustos İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul FATİH su kesintisi! 26-27 Ağustos İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Fatih ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ağustos İstanbul Fatih su kesintisi saatleri...

Fatih su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

FATİH SU KESİNTİSİ

İSKİ Fatih su kesintisi listesi açıklandı: 

Molla Gürani Mah / Fatih

Açıklama

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Başlama Tarihi

26.08.2026 15:54

Tahmini Bitiş

26.08.2026 19:00

 

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