İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 25 Eylül İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Eyüpsultan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Eylül İstanbul Eyüpsultan su kesintisi saatleri...
Eyüpsultan su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ
İSKİ Eyüpsultan su kesintisi listesi açıklandı:
Çırçır Mah / Eyüpsultan
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
25.09.2026 13:52
Tahmini Bitiş
25.09.2026 17:00