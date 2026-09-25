İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 25 Eylül İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Eyüpsultan su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

İSKİ Eyüpsultan su kesintisi listesi açıklandı:

Çırçır Mah / Eyüpsultan

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

25.09.2026 13:52

Tahmini Bitiş

25.09.2026 17:00