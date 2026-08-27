İstanbul ESENYURT su kesintisi! 27-28 Ağustos İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenyurt ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Ağustos İstanbul Esenyurt su kesintisi saatleri...
Esenyurt su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
ESENYURT SU KESİNTİSİ
İSKİ Esenyurt su kesintisi listesi açıklandı:
Akçaburgaz Mah. / Esenyurt
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 400 LUK BORU KIRIĞI
Başlama Tarihi
27.08.2026 12:14
Tahmini Bitiş
27.08.2026 20:00