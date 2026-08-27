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İstanbul ESENYURT su kesintisi! 27-28 Ağustos İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ESENYURT su kesintisi! 27-28 Ağustos İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenyurt ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Ağustos İstanbul Esenyurt su kesintisi saatleri...

Esenyurt su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

ESENYURT SU KESİNTİSİ

İSKİ Esenyurt su kesintisi listesi açıklandı:

Akçaburgaz Mah. / Esenyurt

Açıklama

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Başlama Tarihi

27.08.2026 12:14

Tahmini Bitiş

27.08.2026 20:00

 

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