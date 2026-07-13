İstanbul deprem mi oldu, 13 Temmuz Pazartesi İstanbul'da deprem mi oldu?

13 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Depremi hissedenler, "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını ararken, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve hangi bölgelerde hissedildiği de merak konusu oldu. İşte İstanbul'da meydana gelen son depreme ilişkin ilk bilgiler ve resmi açıklamalar...

İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

Tekirdağ'da 13 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar, "Tekirdağ'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırırken, depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin ilk veriler de belli oldu.

MARMARA DENİZİ'NDE 2.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Deprem kayıtlarına göre, 13 Temmuz 2026 saat 20.11.31'de Marmara Denizi'nde 2.8 (ML) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının merkez üssünün Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine yaklaşık 2,8 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 8.1 KİLOMETRE

Paylaşılan verilere göre depremin yerin 8,1 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Depremin koordinatları ise 40.952 enlem ve 27.525 boylam olarak kaydedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek olası açıklamalar yakından takip edilirken, bölgedeki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.