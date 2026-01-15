İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 15 Ocak hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

15 Ocak Perşembe günü İstanbul'da trafik durumu, haftanın son iş günü olmasıyla birlikte sürücülerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Gün boyunca değişkenlik göstermesi beklenen araç yoğunluğu, olası yol çalışmaları ve yoğunluğun en fazla hissedileceği bölgeler, İstanbul'da yola çıkacaklar tarafından merak ediliyor. Alternatif güzergâh seçenekleri ve trafik akışının saat saat nasıl ilerleyeceği, vatandaşların planlarını şekillendirecek önemli bilgiler arasında bulunuyor.

İSTANBUL'DA ŞU AN TRAFİK VAR MI?

İstanbul'da günün belirli saatlerinde araç yoğunluğu artıyor ve şehir genelinde zaman zaman trafik sıkışıklıkları yaşanabiliyor. Özellikle ana arterlerde ve köprü bağlantılarında hareketlilik, sürücülerin yolculuk planlarını yakından takip etmesini gerektiriyor.

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

Bazı ilçelerde yol çalışmaları ve bakım çalışmaları nedeniyle güzergâhlar geçici olarak kapanabiliyor. Sürücüler, planlı yol kapatmalarını ve alternatif yolları kontrol ederek yola çıkmayı tercih ediyor. Kapalı yolların hangi ilçeleri etkilediği, İstanbul'daki trafik akışını doğrudan şekillendiriyor.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Yoğunluğun en fazla hissedildiği ana yollar yerine, alternatif güzergâhlar tercih ediliyor. Şehir içi kısa mesafelerde ara sokaklar veya ring yolları, trafik yoğunluğunu azaltmak için öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Sürücüler, güzergâh seçimi sırasında harita ve canlı trafik bilgilerini dikkate alıyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul'da trafik yoğunluğu genellikle sabah saatlerinde işe gidiş ile öğleye doğru başlayan hareketlilik ve akşam üzeri mesai çıkışına yakın saatlerde zirve yapıyor. Yoğun saatler, şehirdeki ana arterlerde yavaşlamalara ve seyir sürelerinin uzamasına neden olabiliyor.