İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte kış koşulları kendini hissettirmeye başladı. İstanbul için hem AKOM hem de Meteoroloji tarafından uyarılar yapılırken, ülke genelinde şu ana kadar mevsim normallerine yakın seyreden sıcaklıkların cuma gününden sonra belirgin şekilde azalacağı ifade ediliyor. Bu gelişmeler, megakentte kar yağışı beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre, 26 Aralık Cuma günü itibarıyla Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte bölge genelinde kış şartlarının hissedilmesi bekleniyor.

Marmara'nın doğu kesimlerinde yer alan Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da cuma günü yağışların yağmur şeklinde görüleceği, cumartesiden itibaren ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

Hava sıcaklıklarının sıfır dereceye kadar düşmesinin beklendiği İstanbul'da, hafta sonu için kar ihtimali gündemde. Uzmanlar, özellikle cumartesi günü kent genelinde karla karışık yağmur görülebileceğini ifade ederken, Anadolu Yakası'nda yer yer kar yağışı olasılığının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı son açıklamalara göre, Marmara Bölgesi 26 Aralık Cuma gününden itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Yağışların zamanla etkisini artırması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, İstanbul'da kış havasının önümüzdeki günlerde daha belirgin hissedileceği bildiriliyor.