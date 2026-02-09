Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
İstanbul'da hissedilen kısa süreli sarsıntı, şehir genelinde tedirginliğe yol açtı. Bir anda herkes aynı soruyu sordu: "Deprem mi oldu?" Gözler peş peşe resmi açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği iddia edilen sarsıntı, deprem kaygılarını bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar sonrası "Deprem mi oldu?" sorusu öne çıkarken, 9 Şubat'ta yaşandığı belirtilen hareketliliğe ilişkin ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 9 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde kurulu hassas ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri güvenilirliğini koruyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 9 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi detaylar yer alıyor.

Yetkililer, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme çalışmaları kapsamında verilerin düzenli olarak güncellendiğini belirtirken, vatandaşları sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

9 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

9 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, gelişmelerin yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sahra Arslan
