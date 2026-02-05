İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 5 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği iddia edilen sarsıntı, kent genelinde deprem endişesini yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar sonrası birçok kişi "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, 5 Şubat'ta yaşandığı öne sürülen hareketin merkez üssü ve büyüklüğü merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 5 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde kurulu hassas ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri güvenilir bir kaynak olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 5 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi bilgiler ayrıntılı şekilde yer alıyor.

Yetkililer, 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları kapsamında verilerin düzenli olarak güncellendiğini belirtirken, vatandaşları sosyal medyada yer alan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

5 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

5 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada artan paylaşımlar sonrası "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, gelişmelerin yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.