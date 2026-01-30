İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Birçok ilçede hissedildiği belirtilen titreşimin ardından sosyal medyada paylaşımlar artarken, "deprem mi oldu?" sorusu gündemin ilk sıralarına taşındı. Vatandaşlar, sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüne dair resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 30 Ocak itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, güncel ve güvenilir deprem bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlar için önemli bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 30 Ocak tarihli güncel deprem tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, bilgi kirliliğine karşı vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurguluyor.

30 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

30 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sarsıntılar, vatandaşlar arasında merak ve tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte "Deprem mi oldu?" sorusu gündemin üst sıralarına taşınırken, gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek gelişmelerin resmi veriler üzerinden takip edilmesini önerdi.