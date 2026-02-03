İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan beklenmedik hareketlilik kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Kısa sürede yayılan paylaşımlar sonrası gözler, sarsıntının kaynağına ve yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Farklı ilçelerden gelen paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı, "Deprem mi oldu?" sorusu gündemin üst sıralarına çıktı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 3 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke genelinde yer alan hassas ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Kandilli verileri önemli bir referans olmaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 3 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor.

Yetkililer, 7/24 süren izleme çalışmaları kapsamında verilerin düzenli olarak güncellendiğini belirtirken, vatandaşları sosyal medyada yer alan doğrulanmamış bilgilere karşı uyarıyor.

3 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

3 Şubat sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından "Deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, gelişmelerin yalnızca resmî kaynaklar üzerinden izlenmesi gerektiğini vurguladı.